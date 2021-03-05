Фото: администрация Салехарда

Школьники Салехарда пишут всероссийские проверочные работы (ВПР). Первыми продемонстрировали свои знания 108 одиннадцатиклассников Обдорской гимназии. Они написали ВПР по английскому языку.

На выполнение заданий отводилось 75 минут. Работа состояла из двух частей и включала 20 заданий. Первая часть - письменная, выполняется за 60 минут, в ней 18 заданий. Вторая - устная, выполняется за 15 минут и состоит из 2 заданий.

С марта по май ВПР напишут ученики 4-8 классов. ВПР для 4 классов пройдут по русскому языку, математике и окружающему миру, для 5 классов по русскому языку, математике, истории и биологии. Ученики 6 и 8 классов напишут ВПР по русскому языку и математике, а также по двум предметам на основе случайного выбора. Шестиклассникам могут выпасть ВПР по истории, биологии, географии или обществознанию, восьмиклассникам - по истории, биологии, географии, обществознанию, химии или физике.

Обучающиеся 7 классов напишут ВПР по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию и физике. Также в обязательном порядке все ученики 7 классов напишут ВПР по иностранному языку (английскому, немецкому или французскому).