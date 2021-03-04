Ямальцы могут получить справку из службы занятости в электронном виде

Фото: правительство ЯНАО

Теперь жители Ямала могут получить справку из службы занятости в электронном виде. Она будет находиться в личном кабинете интерактивного портала работа.янао.рф. При этом поступивший документ подписывается электронной подписью. Всего в электронном виде доступно шесть видов справок.

Отметим, что ежегодно службой занятости населения Ямала выдается свыше 10 тысяч различных справочных документов.

-Введение нового сервиса позволит сократить время получения адресной помощи ямальским гражданам, - отметил начальник отдела информации департамента занятости населения ЯНАО Алексей Сурский.