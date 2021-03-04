В Тарко-Салинской ЦРБ приняли на работу трех медицинских специалистов

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Тарко-Салинской ЦРБ приняли на работу трех высококвалифицированных медицинских специалиста.

Так, врач-невролог Екатерина Туранова приехала в Пуровский район из Нягани, где в течение 10 лет трудилась в Няганской окружной больнице. Доктор имеет первую квалификационную категорию по неврологии, а также дополнительные сертификаты по иглорефлексотерапии и организации здравоохранения. В Тарко-Салинской ЦРБ она совместит работу невролога с деятельностью врача-методиста отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Еще один специалист - инструктор по ЛФК Денис Владимирович Студенцов. Теперь у детей и взрослых появилась возможность пройти реабилитацию и восстановительное лечение, не выезжая за пределы района.

Общий медицинский стаж фельдшера - 20 лет. В родном Кургане он работал инструктором ЛФК и массажистом в Центре здоровья, школе олимпийского резерва и санатории. Он намерен проводить системную индивидуальную и групповую работу с пациентами разных возрастов и возможностей здоровья, включая реабилитацию после инсультов и занятия с детьми-инвалидами.

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Кстати, его супруга Анастасия Стеденцова - медицинская сестра-анестезист. За четыре рабочих дня она уже успела ассистировать в 11 операциях и снискать уважение коллег за высокую квалификацию и прекрасное владение профессиональными навыками. У супругов двое детей, в ближайшее время они тоже приедут на Ямал.