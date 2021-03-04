Молодежь Ямала научат кататься на сноуборде

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде стартовал проект «Доступный сноубординг Ямала». За два месяца 60 молодым людям из окружной столицы и Лабытнанги помогут освоить этот непростой вид спорта. Проект благотворительный и призван сподвигнуть подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, на активный отдых.

В Салехарде обучение будет проходить в «Горка-ПАРКе», а в Лабытнанги - на базе горнолыжного комплекса «Октябрьский». Каждому участнику предоставят необходимый спортивный инвентарь. После того, как ученики освоят снаряд, для них проведут соревнования.

Автор проекта Василий Моргунов - представитель активной ямальской молодежи, президент федерации сноуборда и экстремальных видов спорта ЯНАО «Экстрим-Прогресс». В 2017 году он организовал в Салехарде центр отдыха «Горка-ПАРК», где можно покататься на тюбингах.

Год назад Василий выиграл грант губернатора округа на развитие проекта. В планах - оборудовать территорию центра для летних активностей и организовать прокат велотехники.

- Сегодня ямальские города развиваются, появляются интересные места, где молодежь может провести время. Это радует. Важно, чтобы у ребят была альтернатива подъезду и любимое увлечение. Тогда не будет времени для глупостей, - считает Василий Моргунов.