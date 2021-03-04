Полиция Ямала разыскивает мошенников, которые оформила на вахтовика кредит в 600 тысяч Фото: Вера Зенина

В полицию Пуровского района обратился 24-летний житель Пензенской области, работающий в регионе вахтовым методом. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, отдав им 600 тысяч рублей.

В ходе проверки стало известно, что 26 февраля заявителю позвонил некий мужчина. Представившись сотрудником банка, он предложил мужчине дополнительный заработок. Согласившись, заявитель установил на телефон мобильные приложения и завел электронный кошелек.

Спустя некоторое время ему перезвонила якобы сотрудница банка, убедившая мужчину перевести уже имеющиеся на счете 39 тысяч рублей на электронный кошелек. По словам девушки, это необходимо для того, чтобы конвертировать деньги в иностранную валюту, после чего они будут возвращены обратно на счет.

Так как к указанное время деньги не вернулись, обеспокоенный мужчина перезвонил сотруднице банка, сообщил ей данные своей карты и всю информацию, поступившую на адрес электронной почты. После этого мужчина обнаружил в личном кабинете сообщение, что на его имя оформлен кредит в размере 594 тысяч рублей с последующим переводом на неизвестный адрес. Поняв, что столкнулся с мошенниками, он обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Сейчас полицейские устанавливают личность мошенников, обманувших вахтовика.