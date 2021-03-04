Житель Ямала скончался от ударов по голове, которые получил в драке Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе задержали мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении.

Все началось с того, что 2 марта в отделение полиции поступило сообщение от диспетчера центральной больницы Тарко-Сале. В нем говорилось, что бригада скорой помощи констатировала смерть 44-летнего мужчины в одном из городских общежитий.

По результатам проверки было установлено, что в ночь на 2 марта погибший распивал алкоголь в компании своего друга. Позже между ними завязался конфликт, переросший в драку. Злоумышленник несколько раз ударил обидчика по голове, от чего тот скончался на месте происшествия.

Преступником оказался ранее судимый житель Югры 1977 года рождения. Сейчас мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Он находится в изоляторе временного содержания.