Число заболевших коронавирусом на Ямале на 4 марта 2021 года увеличилось на 36 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 36 человек, с начала периода - 37 251.

Из общего числа болеющих 181 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 7 из них - в тяжелом состоянии, 2 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 402 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 59-летнего мужчины из Салехарда. Также напоминаем, что 2 и 3 марта скончались пожилые мужчины.

Кроме того, за сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 783 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 25 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 9; Ноябрьске - 6 и Надымском районе - 5.

Далее идут: Салехард - 2; Губкинский, Пуровский и Приуральский районы - 1.

Всего в регионе провели 3 924 тест в 23 лабораториях.

Излечился от коронавируса 71 человек, за весь период - 35 363.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 11 385 человек с COVID-19, из них 1 409 (12,4%) без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 290 135. Выздоровевших - 16 123, за весь период - 3 869 857. Умерших - 474, с начала периода - 87 823.