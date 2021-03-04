Пьяный ямалец чуть не зарезал пару, которая пришла к нему в гости Фото: Ольга Крыльцова

В Ямальском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Происшествие случилось 3 марта 2021 года в селе Яр-Сале. В тот день к злоумышленнику зашли в гости его знакомые - мужчина и женщина, однако хозяин, находясь в дурном расположении, да еще и под действием алкоголя, попросил парочку удаляться. Последние, кстати, тоже были под градусом. Далее между ними завязалась ссора. Хозяин дома, вооружившись ножом, нанес гостю два удара в жизненно-важные органы, а женщина, испугавшись за свою жизнь, вылезла через окно.

-Раненный самостоятельно вышел на улицу, где его увидели сельчане и доставили в больницу. В настоящее время потерпевшему оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

На данный момент подозреваемый задержан, допрашиваются свидетели, назначен комплекс криминалистических экспертиз.