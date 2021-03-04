АО «Транснефть - Сибирь» завершило плановые ремонты на производственных объектах

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть - Сибирь» выполнило плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных трубопроводов. Мероприятия проводились в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Во время плановой остановки работы нефтепроводов Холмогоры – Клин, Усть-Балык – Нижневартовск, Нижневартовск – Курган – Куйбышев, Шаим – Тюмень, Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск специалисты выполнили замену и средний ремонт запорной арматуры и технологического оборудования линейной части согласно годовому плану. Заменены дефектные участки трубы. Ликвидированы элементы, мешающие проведению диагностики внутренними инспекционными приборами. Выполнено отключение от МН Холмогоры – Клин двух временных камер пуска-приема средств очистки и диагностики. Выполненные мероприятия позволят повысить надежность и безопасность объектов линейной части.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Для последующей замены и обновления парка насосных агрегатов выведены из эксплуатации по одному магистральному насосному агрегату на НПС «Сетово-1» и НПС «Сетово-2». После реконструкции введены в работу по одному магистральному насосу на НПС «Аремзяны-3» и ЛПДС «Апрельская», а также подпорный насосный агрегат на НПС «Конда-2». Новое оборудование производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (г. Челябинск) является энергоэффективным, обладает повышенным КПД, увеличенным меж-ремонтным интервалом и сроком службы.

Плановые мероприятия выполнены с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Работа трубопроводов была возобновлена по графику, они функционируют в штатном режиме.