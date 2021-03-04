Житель Лабытнанги, едва не убивший родного брата, отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

Суд Лабытнанги вынес обвинительный приговор в отношении 42- летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Как стало известно в ночь на 21 ноября 2020 года подсудимый, находясь в алкогольном опьянении, поссорился с родным братом. Разозлившись на родственника, который выражался в его адрес нецензурной бранью, мужчина схватил нож, а затем ударил обидчика в область груди.

- Согласно заключению врачей, потерпевший получил колото-резаное ранение передней поверхности грудной клетки, которое повлекло нанесение тяжкого вред здоровью, опасного для жизни, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Отметим, что в ходе следствия мужчина полностью признал вину и раскаялся. С учетом этого суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.