В Губкинском капитально отремонтируют школу №6

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсетях

Губкинскую школу №6 ждет масштабная реконструкция, которая начнется сразу после окончания учебного года. Об этом рассказал глава города Андрей Гаранин в своих соцсетях.

-Школа попала в программу реновации, которую ввел губернатор Дмитрий Артюхов. От старого строения останутся только стены, да и то не все. Здание будем расширять, и все помещения станут гораздо просторнее, - отметил градоначальник.

Также он сообщил, что вернутся в свою школу ребята смогут только 1 сентября 2022 года. До этого они будут учиться в школе №5. За это время в учреждении появятся крутое оборудование, стильный интерьер, лаборатории, уютные зоны отдыха и коворкинги (интересные пространства для занятий).

Кроме того, в 2022 году преобразование ждет школу №7. Летом начнется строительство школы N3.

-Наши дети должны учиться в самых лучших условиях! Постепенно современными станут все школы нашего любимого города, - сказал Андрей Гаранин.