В Самбурге и Халясавэе построят новые детские сады

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсетях

Глава Пуровского района Антон Колодин обсудил с депутатом Законодательного Собрания Анастасией Казанцевой реализацию проекта «Крепкая семья» в муниципалитете.

- Развитие социальной политики в районе является приоритетным направлением в деятельности администрации. В Тарко-Сале и Пурпе завершено строительство детских садов - двух зданий в районном центре и одного в поселке, каждый на 240 мест, в настоящее время ведется приемка оборудования, - рассказал Антон Колодин.

Также он добавил, что уже этой весной садики распахнут свои двери перед пурпейскими и такросалинскими малышами. Впервые за 20 лет детские сады смогут принять детей в возрасте от двух месяцев, для этого дошкольные учреждения оснащены всем необходимым оборудованием.

Кроме того, строительство детских садов скоро начнется в Самбурге и Халясавэе. Уже отведены земельные участки, ведется подготовка документов для их проектирования.

В Тарко-Сале продолжается строительство школы на 400 мест. В прошлом году свои двери открыла городская школа-интернат.

С открытием новых социальных объектов встает и кадровый вопрос. Педагогический состав новых дошкольных учреждении полностью сформирован. Педагоги повысили профессиональную квалификацию и готовы работать с современным оборудованием в новых условиях.