Глава Надымского района Дмитрий Жаромских проверил, как идет уборка улиц и дворов от снега

Фото: администрация Надымского района

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских провел выездное совещание, объехав улицы и дворы города, где убирали снег.

Изза снегопада и сильного ветра работы ведутся круглосуточно, задействованы все силы - как рабочие, так и техника. В свою очередь градоначальник обратил внимание коммунальщиков на снежные горки, которые представляют опасность для здоровья детей, и дал соответствующие поручения.

На итоговом совещании, в котором также приняли участие представители управляющих компаний и департамента муниципального хозяйства, обсудили период таяния снега и затопления городских улиц.

Было решено действовать на опережение и уже сейчас предпринять все необходимые меры. Кроме того, собравшиеся рассказали главе муниципалитета о текущей работе по очистке крыш и подъездов многоквартирных домов.

По окончании встречи Дмитрий Жаромских выразил благодарность всем, кто трудится на улицах города, делая жизнь горожан комфортной.