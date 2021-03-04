Глава Салехарда Алексей Титовский провел прием граждан по вопросам ЖКХ

Фото: администрация Салехарда

Глава Салехарда Алексей Титовский провел личный прием граждан по вопросам ЖКХ. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Так, горожанка Наталья Шахова, проживающая в доме по улице Ямальская, обратилась с проблемой канализации. В прошлом году управляющая компания заменила канализационные трубы и подняла их в квартире заявительницы, однако это не помогло избавиться от неприятного запаха.

- Поручил провести повторное обследование, отремонтировать канализацию, - сообщил Алексей Титовский.

Еще одно обращение поступило от Алексея Аппанова, который проживает в многоквартирном доме по ул. Губкина, 1а.

-Устанавливали для крышной котельной трубы. Дыру в потолке не заделали, и теперь вся вода с чердачного помещения льется в подъезд, - рассказал мужчина.

В свою очередь Алексей Титовский отметил, что такая ситуация недопустима. Он поручил немедленно восстановит герметизацию и решить проблему.

Обращения граждан по вопросам ЖКХ будут рассматриваться по 5 марта включительно. Записаться на прием можно по телефону: 8 (34922) 3-52-58 с 08:30 до 17:00.