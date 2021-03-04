Четверо жителей Ноябрьска получили грантовую поддержку на реализацию социальных проектов

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсетях

Четверо жителей Ноябрьска получили грантовую поддержку от компании «СИБУР». Об этом рассказал глава города Алексей Романов.

Так, среди победителей оказался «Культурно-образовательный проект «Мой друг - Музей» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Его подготовили специалисты Музейного ресурсного центра.

Далее идет роект «#Безотходов» Центра по работе с детьми, подростками и молодежью «Факел», проект «Уличный театр Dream Up» культурно-спортивного комплекса «Ямал» и проект «IQ-площадка «Новый мир» Централизованной библиотечной системы.

- Любой проект - это совместная коллективная работа от идеи до ее воплощения. Благодаря программе «Формула хороших дел» компании «СИБУР», уже не первый год в городе реализуются социальные проекты, которые интересны и важны для жителей, - отметил Алексей Романов.