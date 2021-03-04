Жители Муравленко занимаются спортом под произведения мировой литературы

Фото: администрация Муравленко

У жителей Муравленко появилась прекрасная возможность проводить время на свежем воздухе с пользой для ума и тела. Специально для этого Центральная библиотека и спортивная школа «Муравленко» реализуют проект «Умный фитнес».

Его изюминка заключается в том, что во время скандинавской ходьбы участники знакомятся с лучшими произведениями мировой литературы в аудио формате. В минувшие выходные в наушниках начинающих спортсменов звучал рассказ Бориса Якимова «Говори, мама, говори».

Организаторы планируют устраивать такие тренировки несколько раз в месяц. Принять участие могут все желающие. Для этого достаточно зайти на официальный сайт библиотеки и заполнить форму для регистрации.