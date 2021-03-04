Салехардские школьники пожаловались на нехватку сладкой выпечки

Фото: администрация Салехарда

Руководство Обдорской гимназии Салехарда пригласило родителей проверить качество питания учеников начальных классов.

- Раз в четверть мы проводим такие мероприятия. Родители оценивают работу наших поваров, знакомятся с десятидневным меню, узнают мнения учеников о качестве школьных блюд и их пожелания, - рассказала заместитель директора по социальной работе Татьяна Сидоренко.

В ходе проверки родители смогли поговорить с учениками, спросив о качестве горячих блюд. Ребята положительно отозвались о питании в школе и назвали самые любимые блюда из меню. Однако некоторые ребята сказали, что хотели бы больше сладкой выпечки: с творогом, со сгущенкой, с сахаром, из слоеного теста.

Напоминаем, что бесплатное горячее питание получают все ученики начальных классов. Ежедневно утвержденное меню размещается на сайте учреждения в разделе «Школьное питание».