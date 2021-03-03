На Ямале выявили более 780 нарушений в рамках профилактической операции «Жилье»

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале завершился первый этап профилактической операции «Жилье», которая стартовала в феврале.

- Специалисты противопожарной службы ЯНАО ежедневно обследовали жилые дома на соблюдения правил пожарной безопасности, инструктировали население. Вместе с ними в операции участвовали органы местного самоуправления, добровольная пожарная дружина, казачье общества и сотрудники полиции, - рассказал сотрудник противопожарной службы ЯНАО Денис Журавлев.

Всего в сельских поселениях проверили около 3 тысяч осмотров домов, в которых выявили более 780 нарушений. Кроме того, было проинструктировано свыше 5 500 человек, которым вручили памятки о соблюдении мер пожарной безопасности.

Во время проведения профилактических рейдов особое внимание уделялось хранению и эксплуатации бытовых газовых баллонов и состоянию путей эвакуации в многоквартирных жилых домах.