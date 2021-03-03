В Пуровском районе проверили исправность автобусов, которые перевозят детей

Фото: УМВД России по ЯНАО

Автоинспекторы Пуровского района проверили состояние автобусов, которые перевозят детей.

Особое внимание сотрудники уделили техническому состоянию транспорта, наличию в них ремней безопасности и жилетов. Также была проверена оснащенность тахографами, исправность тормозной системы и внешних световых приборов. Кроме того, инспекторы ознакомились с наличием лицензий, полисов ОСАГО и другими параметрами, влияющими на безопасность.

Далее, после окончания проверки, сотрудники провели с водителями автобусов инструктажи, в которых обратили внимание на неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения, выбор оптимальной скорости, в зависимости от погоды, и соблюдение режима труда и отдыха.

Также автоинспекторы ответили на вопросы водителей касательно изменений ПДД и ответственности за нарушения дорожного движения.