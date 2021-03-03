Более 20 ямальцев отравились наркотиками в 2020 году Фото: Ольга Крыльцова

Управление Роспотребнадзора по ЯНАО опубликовало статистику, согласно которой 24 ямальца отравились наркотиками и курительными смесями в 2020 году. Это выше прошлогодних показателей на 33,3% (за 2019 год - 15 случаев).

Наибольшее число отравлений зарегистрировано в Новом Уренгое - 15. Далее идут Салехард - 5, Ноябрьск и Лабытнанги - 2.

В большинстве случаев ямальцы употребляли психодислептические вещества - 45,8% (11 случаев), метадон - 25 % (6 случаев), наркотические вещества - 16,7% (4 случая) и синтетические наркотики - 12,5% (3 случая).

Чаще всего травились горожане в возрасте от 18 до 40 лет - 18 случаев, далее идут от 40 до 49 лет - 6 случаев.

Отметим, что 17 случаев пришлись на случайные отравления (с целью опьянения, ошибочный прием, самолечение).