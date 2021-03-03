В Новом Уренгое руководитель коммерческой организации скрыл от налоговой более 70 миллионов Фото: Вера Зенина

Следственный отдел Нового Уренгоя возбудил уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере).

Было установлено, что директор «СпецМонтажСтрой» зная об имеющейся задолженности по налогам, намеренно скрыл с марта по декабрь 2018 года более 115 миллионов рублей, из которых свыше 70 миллионов рублей должны были пойти на погашение задолженности.

Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Надымскому району совместно с налоговыми органами.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Напоминаем, что в такое же махинации подозревается генеральный директор строительной фирмы из Ноябрьска.