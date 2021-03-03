Жителей Салехарда приглашают на вакцинацию от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Салехарда приглашают на вакцинацию от коронавируса. Она будет проходить 4 марта 2021 года в прививочном пункте по адресу: ул. Арктическая, 1. Режим работы: 09:00-15:00 часов.

Также напоминаем, что вакцинация населения проводится в поликлинике по ул. Мира, 39 в кабинет № 109. Режим работы: 9:00 - 16:30 часов (перерыв 12:00 - 12:30).

- Запись на вакцинацию доступна по телефону колл-центра: 9-93-97, на портале Госуслуг и Единой электронной регистратуре ЯНАО. Допускается обращение в пункт вакцинации без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС, - сообщили в Салехардской ОКБ.

Также в медучреждении напомнили, что вакцинироваться могут люди старше 18 лет и не болевшие коронавирусом.