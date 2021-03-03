Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Житель Лабытнанги незаконно получал пособие по безработице

Теперь ему грозит уголовная ответственность
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий
Житель Лабытнанги незаконно получал пособие по безработице

Житель Лабытнанги незаконно получал пособие по безработице

Фото: Вера Зенина

Прокуратура Лабытнанги обнаружила нарушения в сфере оплаты труда и занятости населения.

Было установлено, что 27-летнему местному жителю назначено пособие по безработице, которое он получает с 29 апреля 2020 года. Однако с 6 июля по 8 августа 2020 года мужчина имел работу, о чем не сообщил в центр занятости. В итоге злоумышленник незаконно продолжал получать пособие по безработице, которое составляет более 25 тысяч рублей.

В связи с этим прокурор направил в следственные органы материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По результатам их рассмотрения мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры

Криминал