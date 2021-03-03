Житель Лабытнанги незаконно получал пособие по безработице Фото: Вера Зенина

Прокуратура Лабытнанги обнаружила нарушения в сфере оплаты труда и занятости населения.

Было установлено, что 27-летнему местному жителю назначено пособие по безработице, которое он получает с 29 апреля 2020 года. Однако с 6 июля по 8 августа 2020 года мужчина имел работу, о чем не сообщил в центр занятости. В итоге злоумышленник незаконно продолжал получать пособие по безработице, которое составляет более 25 тысяч рублей.

В связи с этим прокурор направил в следственные органы материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По результатам их рассмотрения мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры