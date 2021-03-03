На Ямале обзванивают пациентов, переболевших коронавирусом

Фото: правительство ЯНАО

Медицинские учреждения Ямала ведут контроль за здоровьем жителей, которые перенесли COVID-19. Для этого сотрудники больниц обзванивают занесенных в федеральный регистр пациентов.

Врачи спрашивают граждан о том, не беспокоит ли их отдышка или повышенная утомляемость, не нарушена ли координация движений или равновесие. Эти и другие наводящие вопросы помогают человек проанализировать свое состояние, а медработнику - определить потребность в медицинской помощи или постковидной реабилитации.

-Мы утвердили речевой модуль для обзвона пациентов, перенесших коронавирус. При наличии показаний медработники должны пригласить человека на прием к участковому терапевту или врачу-специалисту. Доктор, в зависимости от жалоб или клинических проявлений, назначает амбулаторное лечение или направляет в стационар. При необходимости будет предложено проведение медицинской реабилитации или установлено диспансерное наблюдение и даже направление на медико-социальную экспертизу, - рассказал директор департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Так, за несколько дней в Надымском районе обзвонили более 500 человек. Из них 23% посетили участкового врача-терапевта и профильных специалистов. На диспансерный учет поставлено 30 человек и более 50 направлено на прохождение реабилитации.

В Салехардской ОКБ переболевших коронавирусом приглашают на профилактический осмотр. На данный момент специалисты обзвонили 254 пациента.

В Новом Уренгое дистанционный мониторинг прошли 1 103 пациента, 40 из которых были приглашены на прием к врачу.

В Ноябрьской больнице участковые доктора самостоятельно приглашают на прием людей с жалобами на состояние здоровья и уже при личном осмотре принимают решение о направлении человека на реабилитацию после перенесенного заболевания.

Сейчас специалисты обзванивают пациентов, перенесших коронавирус до 1 августа прошлого года. Ямальцев, переболевших позже, до 1 января и до 1 марта, будут обзванивать до 12 апреля и 1 мая соответственно.