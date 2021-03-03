В Новом Уренгое пройдет молодежный форум, посвященный 60-летию полета Юрия Гагарина в космос

Фото: администрация Ноябрьска

В Новоуренгойском многопрофильном колледже состоится Молодежный форума - 2021 «Космос». Он посвящен 60-летию первого полета человека в космос.

Организаторы подготовили позновательную серию мероприятий, которые понравится всем гостям и участникам. В их числе: презентация космической выставки и обучающая площадка 4К-компетенции с темами «Критическое мышление», «Кооперация», «Креативность» и «Коммуникация».

Кроме того, будут работать интерактивные зоны «Диалог на равных», «Патриоты Ямала», «Бизнес-траектория», а также мастер-классы и тренинги. В дополнении запланированы встречи с интересными людьми и руководством города.

Более подробную информацию можно получить в управлении по работе с молодежью и общественностью по телефонам: 22-37-21 или 8-912-916-07-17 (Анастасия).