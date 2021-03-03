Житель Нового Уренгоя обустроил дома нарколабораторию

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Новом Уренгое задержали местного жителя 1997 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

В ходе досмотра у него нашли 5 свертков с порошкообразным веществом, а в мобильном телефоне хранилась информацию о тайниках-закладках, в которыхнашли еще 7 свертков. Кроме того, в квартире преступники находились 27 расфасованных свертков с порошкообразным веществом и один пакет с таким же содержимым. На кухне находились приспособления и упаковочные материалы для фасовки.

Согласно заключению эксперта, изъятые вещества являются наркотическим средством синтетического происхождения общей массой 116 граммов. Их молодой человек собирался сбыть наркозависимым людям.

Сейчас злоумышленник находится под домашним арестом. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30 п. г ч.4 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Наказание за это - до 20 лет тюрьмы.