Число заболевших коронавирусом на Ямале на 3 марта 2021 года увеличилось на 37 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 37 человек, с начала периода - 37 215.

Из общего числа болеющих 181 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 8 из них - в тяжелом состоянии, 2 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 401 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 87 летнего мужчины из Салехарда. Также напоминаем, что вчера, 2 марта, умер 67-летний житель Ноябрьска.

Кроме того, за сутки выявлено 20 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 772 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 17 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 7.

Далее идут: Муравленко, Лабытнанги, Пуровский и Ямальский районы - 2.

Замыкают список: Ноябрьск и Тазовский район - 1.

Всего в регионе провели 4 031 тест в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 54 человека, за весь период - 35 292.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 10 535 человек с COVID-19, из них 1 316 (12,5%) без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 278 750. Выздоровевших - 15 694, за весь период - 3 853 734. Умерших - 452, с начала периода - 87 348.