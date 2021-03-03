Правительство РФ выделит Ямалу дополнительные средства на ремонт дорог

Фото: Дороги Ямала, соцсеть ВКонтакте

Правительство РФ выделит регионам 100 млрд. рублей на развитие дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин 26 февраля.

Федеральные средства, выделенные Ямалу, будут направлены на софинансирование для ремонта части автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также улично-дорожной сети в городах и районах.

Напоминаем, что в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на Ямале планируется привести в порядок более 42 километров, из них порядка 35 километров - на региональных дорогах и более 7 километров - на объектах улично-дорожной сети Салехарда и Лабытнанги.