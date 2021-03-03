В Тарко-Сале проходит благотворительный марафон «По дороге добра»

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале запустили благотворительный марафон «По дороге добра». Его организаторы, сотрудники РДК Геолог, навещают тех, кто особенно нуждается во внимании и заботе, принося сувениры и подарки.

Так, первым мероприятием, проведенным в рамках марафона, стала акция «Кукла-оберег в каждый дом, чтобы было счастье в нем». Методист учреждения Наталья Дмитриева собственноручно изготовила семь кукол-оберегов, а активисты акции подарили их детишкам с ДЦП и представителям старшего поколения.

В День защитника Отечества сотрудники Дворца культуры порадовали еще одного юного таркосалинца с ограниченными возможностями здоровья. Работники учреждения поздравили мальчика с праздником и вручили сладкий подарок в виде танка, который был изготовлен методистом «Геолога» в ходе проведения видеомастер-класса.

В знак благодарности мальчик исполнил гостям музыкальное произведение на электрогитаре, которую, к слову, он получил в подарок от одного из таркосалинсих депутатов благодаря «Елке заботы».