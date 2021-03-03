Рецидивист из Омска угнал машину у жителя Нового Уренгоя

Рецидивист из Омска угнал машину у новоуренгойца Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Омской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Владелец машины обратился в полицию 4 февраля. По его словам, автомобиль находился возле магазина, при этом двери были не заперты, а ключ остался в замке зажигания.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался житель Омской области 1990 года рождения, уже имевший судимость, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Как сообщил злоумышленник, в момент преступления он был пьян. Увидев ключ в замке зажигания, мужчина решил воспользовался ситуацией. Покатавшись, угонщик припарковал машину на территории промзоны, где и был задержан.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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