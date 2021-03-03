Участниками международного шахматного турнира стали сотрудники «РН-Пурнефтегаза»

Фото: ООО «РН-Пурнефтегаз»

Шесть сотрудников ООО «РН-Пурнефтегаз» приняли участие в первом шахматном международном онлайн-турнире среди предприятий топливно-энергетического комплекса «Шахматной онлайн бизнес-лиги». Предприятие в чемпионате представили победители Спартакиады г. Губкинского среди руководителей и коллективов организаций города, постоянные призеры летней Спартакиады ПАО «НК «Роснефть». Всего в турнире участвовало 155 команд из 65 городов России, Казахстана и Молдовы.

«РН-Пурнефтегаз» представили на чемпионате 2 команды. В первой команде - Игорь Трушкин, братья Александр Косса и Станислав Косса, они набрали 19,5 очков из 33 возможных. Вторая команда - Юрий Подколзин, Григорий Макогон и Диана Анфимова набрали 17,5 очков. Чемпионат проходил онлайн в формате блиц-игры: каждая партия длилась 3 минуты, турнир продолжался 2,5 часа. Это первый подобный опыт командного участия пурнефтегазовцев в шахматных онлайн-турнирах международного уровня. Опыт, полученный в этом турнире, поможет шахматистам-нефтяникам в следующий раз улучшить свое достижение и приблизиться к лидерам чемпионата.