Салехардский мамонт Митя снял новогодний наряд

Фото: администрация Салехарда

С приходом весны мамонт Митя - знаменитый символ Салехарда, снял свой костюм Деда Мороза.

Напоминаем, что впервые мамонт облачился в новогодний наряд в 2015 году. Тогда для него специально сшили шубу и колпак, на которые ушло 150 метров ткани и 40 метров белой меховой оторочки.

Кстати, Мите не впервой менять наряды. В 2018 году он поддержал сборную России на Чемпионате мира по футболу, надев шарф болельщика метровой ширины и длиной 14 метров. А в октябре прошлого года он надел защитную маску, чтобы напомнить жителям о необходимости соблюдать меры профилактики в период коронавируса.

Отметим, что скульптура «Мамонт» высотой в 10 метров - одна из «визитных карточек» Салехарда. Ее возвели в 2004 году на берегу Оби.