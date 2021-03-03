В Салехарде на озере Лебяжье появится открытый каток

Фото: администрация Салехарда

Глава Салехарда Алексей Титовский провел прямой эфир, в ходе которого пообщался с горожанами и рассказал о планах на будущее.

Так, приоритетной задачей на 2021 год остается переселения салехардцев из аварийных домов. Отметим, что уже сегодня, 4 марта, несколько семей получат заветные ключи в новом доме по ул. Глазкова, 1.

Также градоначальник сообщил, что ликвидация всего старого деревянного фонда возможна лишь при максимальной активизации жилищного строительства. Для этого целенаправленно выделяются земельные участки с инженерной инфраструктурой.

При этом он обозначил, что с каждым годом объем вводимого жилья будет увеличиваться в разы. Так, в 2022 году планируемая площадь новых квартир составит 48 тысяч квадратных метров, в 2023 году - 109 тысяч квадратных метров.

Также в этом году запланированы масштабные работы по

реконструкции улично-дорожной сети. Планируется отремонтировать 17 километров, из них 11 километров - тротуары.

Кроме того, в этом году приведут в порядок более 20 дворов. А на этой неделе будет обустроен открытый каток на озере Лебяжье.