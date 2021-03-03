Фото: администрация Нового Уренгоя

Волонтеры движения «Будущее Арктики» помогут ямальцам проголосовать за объекты благоустройства. Напоминаем, что оно пройдет с 26 апреля по 30 мая на общероссийском портале.

По словам координатора общественников Владимира Пушкарева, «Формирование комфортной городской среды» - отличная возможность сделать Ямал комфортнее для жителей. Также он добавил, что это перекликается с целями проекта, поэтому активисты в полном составе присоединятся к разъяснительной работе по объектам.

Набор в волонтерский корпус стартовал по всей стране 24 февраля. На сегодняшний день к движению присоединились 102 ямальца. Активисты помогут жителям разобраться с новым всероссийским порталом и подскажут, как проголосовать за понравившийся проект обустройства общественной территории.

Отметим, что волонтерское движение «Будущее Арктики» насчитывает более 150 активистов. Неравнодушные северяне уже четыре года занимаются уборкой несанкционированных свалок. За это время было вывезено 713 КамАЗов мусора и 53 тонны металлолома.