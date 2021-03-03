В Сеяхе проведут массовый отлов собак из-за случая бешенства Фото: Ольга Крыльцова

В селе Сеяха Ямальского района зарегистрирован случай бешенства среди собак. В связи с этим власти объявила о массовом отлове бездомных псов.

- В связи с зарегистрированным случаем опасного заболевания - бешенства собаки, с 03 марта 2021 года специализированная организация по отлову и содержанию безнадзорных животных будет производить массовый отлов безнадзорных собак на территории села, - рассказали в местной администрации.

Отметим, что отлову подлежат все собаки, которые будут находиться на территории без хозяина, поэтому местных жителей просят держать своих питомцев на привязи.

Напоминаем, что недавно в Сеяхе произошла неприятная история с участием пса. Животное пробралось на территорию школы-интерната, напав на семерых воспитанников. К счастью, никто из детей сильно не пострадал, а собака оказалась здорова.