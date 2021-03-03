Росгвардейцы Нового Уренгоя задержали женщину, находившуюся в федеральном розыске

Фото: Росгвардия по ЯНАО

Сотрудники Росгвардии задержали в Новом Уренгое местную жительницу, объявленную в федеральный розыск. Женщина скрывалась от правоохранительных органов за оскорбление представителя власти.

В ходе патрулирования маршрута, в районе улицы Таежная, сотрудники заметили женщину, подходившую под ориентировку. Не раздумывая, Росгвардейцы остановили ее для проверки документов.

-В ходе проверки по базам данных информация о задержанной подтвердилась. Ранее женщина была осуждена за совершение уголовного преступления и более 3-х месяцев скрывалась от органов правопорядка, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по ЯНАО.

Далее сотрудники передали задержанную полицейским для дальнейшего разбирательства, а сами вернулись на маршрут патрулирования.

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