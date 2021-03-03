В Ноябрьске благоустроят Центральный бульвар на ул. Ленина

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсетях

Глава Ноябрьска Алексей Романов поделился будущими проектами благоустройства, запланированных к реализации в 2021 году.

-Начну с Центрального бульвара на улице Ленина. Здесь будут обустроены тротуары, зоны для прогулок и отдыха, велодорожки, установлены стилизованные малые архитектурные формы, - рассказал градоначальник.

Также он добавил, что детально с каждым проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации.

Так, согласно информации, размещенной на сайте, в городе благоустроят следующие территории: зона отдыха общегородского центра I (в районе КСК Ямал), зона отдыха на месте пустыря «Финский комплекс», «Парк аллей», Сквер Администрации, спортивно-игровая площадка в мкр. «И-2» по ул. Космонавтов, сквер в мкр. Железнодорожников, зоны для отдыха в мкр. Р по ул. Лиственная и дворовое пространство в мкр. Арктика.