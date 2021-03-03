«Угадай начинку»: глава Надымского района приготовил блины, чтобы порадовать женщин

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских подготовил необычный и весьма интересный сюрприз., который порадует всех женщин.

-Конечно, о подарках и сюрпризах не говорят заранее, но я вас заинтригую! Надым все еще окутан снегом и зимним холодом, но весна вступает в свои права и через несколько дней женщины нашего района будут принимать поздравления с самым красивым праздником - с 8 марта, - рассказал глава муниципалитета.

Также он добавил, что решили немного отойти от традиций и вместе с депутатом Игорем Герелишиным не ограничиваться поздравлениями, подарками и цветами.

-На кухне передачи «Простые рецепты», мы делились своими секретами приготовления праздничных блинов. Рецепт блюда простой, но счастье и радость женщин - велики. Кстати, наши блины не простые - с начинками. Какими? - заинтриговал Дмитрий Жаромских.

Чтобы узнать ответ, необходимо включить телевизор 4 марта. А для тех, кто не успеет посмотреть передачу в этот день, будет повторный эфир накануне праздника - 7 марта.