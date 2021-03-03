Евгений Губкин назначен новым прокурором Салехарда

Фото: прокуратура ЯНАО

В Салехарде назначили нового прокурора. Им стал старший советник юстиции Евгений Губкин.

Свой профессиональный путь он начал в 1999 году в Управлении внутренних дел ЯНАО, где трудился до 2009 года.

В органах прокуратуры ЯНАО Евгений Губкин работает с 2009 года. Он занимал должности помощника прокурора Салехарда, прокурора отдела, старшего прокурора отдела, заместителя начальника и начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью.

-За добросовестное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся правами Генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, что Евгений Губкин Окончил Тюменский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». Женат, воспитывает троих сыновей.