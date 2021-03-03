Ямальский депутат оценила качество питания надымских школьников

Депутат Законодательного собрания ЯНАО Анастасия Казанцева побывала с рабочей поездкой в Надыме.

В первую очередь депутат посетила центр социальной помощи семье и детям «Домашний очаг», где приняла участие в ревизии пищеблоков образовательных учреждений и встретилась с горожанами.

Также парламентарий проверила качество бесплатного питания надымских детей. В школе № 9, где обучаются почти 1 400 ребят, рабочий день персонала столовой начинается в 3 часа утра. Блюда и выпечку готовят сразу по нескольким меню: заказному, дополнительному и цикличному, по которому раз в день бесплатно питаются 655 школьников младших классов. Такая же проверка прошла и в детском саду «Огонек».

Отметим, что меню разрабатывается на основе пожеланий детей и с обязательным включением северных продуктов.

-В муниципалитетах округа используется разная система организации питания в образовательных учреждениях. Действующая в Надыме работает хорошо, есть отличные начинания и наработки, все нормативы соблюдаются, - подвела итоги депутат.