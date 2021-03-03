Салехардским пенсионерам рассказали о профилактике коронавируса

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде состоялась лекция по профилактике коронавируса для актива совета ветеранов и председателей первичных ветеранских организаций, которые работают с пенсионерами. Врач-терапевт Салехардской ОКБ Зоя Дудчик рассказала про препарат «Гам-Ковид-ВАК», процедуру вакцинации и противопоказания.

-Пожилые люди переживают, поэтому мы решили провести такое мероприятие. Я призываю всех пенсионеров подумать и пойти на прививку, потому как это может нас обезопасить, - сказала председатель Салехардского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Валентина Тверетина.

Перед вакцинацией необходимо пройти предварительный осмотр у врача, термометрию и сдать анализы. После вакцинирования пациент находится под наблюдением медиков в течение получаса. Вакцина ставится дважды, вторая доза вводится через 21 день.

При обострении хронического заболевания прививаться можно через 2-4 недели после выздоровления. При ОРВИ, острых инфекционных заболеваний или заболеваниях желудочно-кишечного тракта - после нормализации температуры. Беременным женщинам, кормящим матерям, детям до 18 лет, а также переболевшим коронавирусом вакцинация противопоказана.