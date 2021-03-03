В Лабытнанги подвели итоги голосования за проекты школьного инициативного бюджетирования

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

Глава Лабытнанги Марина Трескова огласила итоги голосования за проекты школьного инициативного бюджетирования. Напоминаем, что ранее ученики выдвигали свои варианты и формировали проекты. В итоге авторы лучших идей получат по 300 тысяч рублей на их реализацию.

И так, в гимназии деньги направят на приобретение сценических костюмов для проведения этнокультурного марафона «Мир искусства, который нас объединил».

В школе №1 реализуют проект «Спортивный - Я». У ребят появится новая форма и обновится инвентарь.

В школе №3 создадут мультифункциональный актовый зал за счет приобретения аппаратуры и одежды для сцены в рамках проекта «Театральная карусель».

Зону вайфай и подзарядки с установкой зарядных станций для телефонов, ячеек для хранения смартфонов и интерактивной панели сделают в школе №5.

А в школе №8 создадут уголок отдыха с мягкой мебелью и настольными играми.