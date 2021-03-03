На Ямале более 500 тысяч северных оленей вакцинируют от сибирской язвы

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале стартовала вакцинация северных оленей от сибирской язвы. В этом году прививочный сезон открывают Красноселькупский, Шурышкарский и Приуральский районы. На сегодняшний день там работают три прививочные бригады, еще несколько приступят к работе в Ямальском районе в ближайшее время.

Когда на улице потеплеет, еще 27 ветеринарных специалистов отправятся на вакцинацию в Тазовскую и Антипаютинскую тундры, а также в район поселка Ямбург. Всего в текущем году запланировано вакцинировать 526 395 северных оленей.

- Начало работы по вакцинации северных оленей против сибирской язвы связано с большим подготовительным этапом. В хозяйства на согласование направляются планы противоэпизоотических мероприятий, уточняются сведения о нахождении частных оленеводческих хозяйств и маршрутах их перемещения. Заключаются контракты с авиакомпанией, с транспортными компаниями, приобретаются расходные материалы. Также большое внимание уделяется многолетнему опыту проведения мероприятия и механизмам совершенствования работы в тундре, - рассказал первый заместитель руководителя службы ветеринарии ЯНАО Станислав Закревский.

Параллельно с вакцинацией специалисты проведут мечение и учет животных. На каждого оленя заведут индивидуальную электронную карточку, которая будет храниться в единой информационной системе учреждений, подведомственных госветслужбе.

Отметим, что вакцинация и мечение северных оленей проводятся бесплатно.