На Ямале завершилась заявочная кампания на получение именной стипендии губернатора

Фото: департамент образования ЯНАО

Окружной департамент образования подвел итоги заявочной кампании на получение именной стипендии губернатора ЯНАО по итогам зимней сессии.

В течение месяца, с 25 января по 28 февраля, заявки принимались от студентов не младше второго курса, обучающихся на очной форме в государственных вузах страны, колледжах и техникумах. Всего за время кампании поступило более 70 заявок.

В ближайшие две недели конкурсная комиссия рассмотрит и оценит документы каждого претендента, а затем отберет 27 кандидатов, которые уже с марта начнут получать именную стипендию.

О назначении выплаты студенты узнают из официального письма.

Напоминаем, что по инициативе главы региона Дмитрия Артюхова студенты-отличники, проявившие себя в исследовательской деятельности, интеллектуальных и творческих мероприятиях, начали получать повышенное ежемесячное пособие. Размер именной стипендии составляет 10 тысяч рублей ежемесячно. Раньше выплата составляла всего лишь одну тысячу.