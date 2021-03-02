Пуровским медикам подарили концерт в знак благодарности за труд в борьбе с COVD-19

Фото: администрация Пуровского района

Преподаватели таркосалинской детской школы искусств им. И.Дунаевского организовали для пуровских медиков концерт живой музыки. Таким образом они отблагодарили врачей за самоотверженный труд в борьбе с коронавирусом.

«Ваши руки бессонны и святы» - именно эту строчку из известной песни Эдуарда Колмановского и Льва Ошанина «Люди в белых халатах» выбрали музыканты для названия концерта.

Для медиков прозвучали инструментальные произведения и вокальные номера в исполнении солистов и творческих коллективов ДШИ. В их числе - Губернаторский ансамбль «Калинка» и Джаз-Бэнд «Эрмитаж», ведущие вокальные коллективы школы «Надия» и «Каприз», а также солисты Василий Худи и Алена Кирсанова.

В свою очередь медицинские работники поблагодарили педагогов за творческую поддержку.

-Добрые слова, музыка и песни поднимают настроение. Большое спасибо за улыбки и положительные эмоции, которых в повседневной жизни так не хватает, - отметил и.о. главного врача ТЦРБ Евгений Евсеев.