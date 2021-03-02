Пострадавшие от гололеда семьи оленеводов получают материальную помощь от администрации

Администрация Ямальского района оказывает финансовую поддержку семьям, каслающим в сеяхинской и тамбейской тундре, и пострадавшим от гололеда. Оленеводы получают на карту сумму в размере установленного прожиточного минимума – 17 700 рублей на семью и 14 000 рублей на семью пенсионеров. Более 130 человек уже могут получить деньги.

По словам главы Ямальского района Андрея Кугаевского, матпомощь весьма своевременная, она особенно необходима семьям, имеющим небольшое стадо – до 120 голов.

«Сейчас очень важно оказать соцподдержку жителям сеяхинской тундры. На данный момент главными задачами считаю прямое общение с оленеводами, пострадавшими от гололеда, и совместную выработку решений по дальнейшим мерам поддержки».

Напомним, что в конце 2020 года в районе ввели режим повышенной готовности из-за обледенения большей части сеяхинской тундры в связи с резким перепадом температур. Гололед мешает оленям добывать ягель, и чтобы не допустить массовую гибель животных, правительство ЯНАО и администрация района разработали комплекс первоочередных мер.

Как говорят сами тундровики, помощь в виде топлива для снегоходов оказалась очень своевременной. На сегодня выдано более 70 тонн бензина. В первую очередь по 400 литров на семью получили оленеводы отдаленных территорий, живущие возле факторий Яхады-Яха и Тамбей. В Сеяхе было выдано по 200 литров, еще 7, 5 тонн топлива отправят в помощь в ближайшие дни.

- Падеж мог быть масштабным, если бы не вовремя предпринятые меры и грамотные действия оленеводов, - отметил руководитель сеяхинской общины «Валама» Леонид Вануйто. -Сейчас оленя лишний раз не тревожат. Поголовье собрано в большие стада, так их легче окарауливать, животным проще добывать корм. Падеж идет в разных местах, он небольшой, и происходит не только из-за труднодоступности подножного корма, но и сильного холода. Наиболее слабые особи ложатся и не могут потом встать, так как у них промерзают ноги. Так, внешне упитанные олени, которые могли бы прожить еще долго за счет собственных ресурсов, замерзают. Вообще, в первую очередь погибают нездоровые олени, молодняк с легочными заболеваниями.

На сегодняшний день в зоне обледенения находятся 318 семей и их стадо в 65 000 голов. По словам представителей администрации, ситуация находится под контролем, ведется обзвон практически всех хозяйств. Последние собранные данные говорят о том, что от холода и голода погибло 250 голов. Это меньше 0,5% от общего поголовья оленей, выпасающегося в сеяхинской тундре.

Судя по прогнозу погоды, в марте температура воздуха на севере полуострова Ямал значительно повысится.

«В течение месяца температура воздуха на полуострове Ямал повысится на 10-12 градусов. Солнечный свет, которого с каждым днем становится больше, начинает прогревать воздух. В целом средняя месячная температура воздуха ожидается минус 12…18 градусов, что выше нормы на 1-3 градуса Цельсия. Вместе с тем погода в марте еще достаточно неустойчива. Холодная ветреная погода быстро сменяется теплыми солнечными днями и наоборот», - сообщил начальник Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.