Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске появится еще один светофор с кнопкой для пешеходов. Об этом рассказало городское управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи, отвечая на вопрос жительницы города.

-Администрация Ноябрьска, здравствуйте. Планируется ли на нерегулируемом пешеходном переходе около северного рынка установить светофор с кнопкой? Летом там бесконечный поток пешеходов, все же это безопаснее для перехода дороги в четыре полосы, - спросила Софья Добролюбова.

Как сообщили в администрации, светофор с кнопкой установят в районе ТК «Север»по ул. Советская. Отметим, что проект реконострукции дороги завершится до 2024 года.

Также напоминаем, что в Ноябрьске изменится схема движения на перекрестке улиц Советская - Высоцкого. Для этого на светофоре появятся дополнительные секции.