В Москве задержали мошенника, который развел ямальца на 112 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Красноселькупского района обратился местный житель, ставший жертвой мошенников.

По словам потерпевшего, он оформил на одном из сайтов заказ на покупку снегохода, который продавался по акции. Связавшись с администратором, северянин оплатил полную стоимость товара - более 112 тысяч рублей, перечислив деньги на указанный счет. Однако товар так и не пришел, а продавец перестал выходить на связь.

Через некоторое время мошенник был задержан. Им оказался 28-летний москвич. Попав в отделение, он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Сейчас злоумышленник обвиняется по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Также он находится под подпиской о невыезде.

Напоминаем, что еще одной жертвой мошенников стал житель Муравленко. Он купил руль-симулятор за 9 тысяч рублей.