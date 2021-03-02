В Тарко-Сале еще три дома остаются без горячей воды

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсетях

Глава Пуровского района Антон Колодин рассказал, как идет восстановительные работы на инженерных сетях сетях. Напоминаем, что из-за небрежности коммунальщиков, десятки домов в Тарко-Сале остались без горячей воды.

-Началась календарная весна, крепкие морозы отступили, указав на слабую готовность коммунальной системы к холодам. Устранения последствий идут к завершению. Не одну неделю энергетиками велись аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях центральной части города. Бригады работали круглосуточно в экстремально низкие температуры. На некоторых участках теплосетей отогрев и сварочные работы не давали положительного результата из-за ветхого состояния труб, поэтому принималось решение по их замене, - рассказал Антон Колодин.

На сегодняшний день горячее водоснабжение подведено почти ко всем домам, пострадавшим из-за сильных морозов. Сейчас работы ведутся по следующим адресам: дома № 11 и 26 в мкр. Комсомольский и Победы, 22а.

-Сложившаяся ситуация заставила провести проверку в отношении лиц, ответственных за подготовку города к осенне-зимнему периоду. Всем действиям будет дана оценка и приняты дисциплинарные и кадровые меры, - добавил глава муниципалитета.