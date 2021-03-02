В Салехарде составили список общественных территорий для благоустройства

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается активная работа по благоустройству города. Так, обустроенные в прошлом году общественные территории продолжат развиваться и совершенствоваться.

В этом году власти планируют продолжить благоустройство сквера на улице Чубынина: у магазинов, которые расположены на его территории, заменят фасады - они будут в едином стиле. Также продолжатся изменения набережной озера Лебяжье. По просьбам горожан здесь планируют установить кафе.

Кроме того, жители поддержали проект по устройству детской площадки в районе улицы Совхозная. Напоминаем, что установить игровые и спортивные комплексы предложила многодетная мама. Еще в планах - обустройство площадок на Павлова и Ленина.

Один из самых долгожданных проектов - установке качельного парка напротив городского сада. Он уже полностью готов к реализации.

Продолжится работа и в 2022 году. Салехардцам предстоит выбрать общественные территории, которые они хотели бы привести в порядок. Голосование начнется 26 апреля на онлайн-платформе «Комфортная городская среда и ЖКХ».